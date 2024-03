Nella mattinata odierna in Priverno (LT), i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti presso un autolavaggio di Priverno (LT) il cui titolare è un cittadino classe 66 residente del posto poiché nella decorsa notte, ignoti si sono introdotti, dopo aver forzato il cancello di entrata e successivamente una porta sul retro del capannone, asportando vario materiale per un valore di euro 2.000 circa, non coperto da assicurazione.