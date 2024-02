Furto in abitazione a Gaeta: arrestati due uomini

All’alba del 15 febbraio i militari della Tenenza Carabinieri di Gaeta unitamente agli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Gaeta hanno dato esecuzione a due ordini di esecuzione per la carcerazione nei confronti di due uomini disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Cassino.

Il primo, S.F. nato a Civitavecchia cl. 87 e di fatto residente a Gaeta, e il secondo, P.L. nato a Napoli cl. 79 e di fatto residente a Gaeta, lo scorso 21 ottobre 2022 erano stati tratti in arresto in flagranza di reato con l’accusa di concorso in furto in abitazione dagli uomini del Commissariato di PS di Gaeta.

Gli stessi erano stati ripresi da alcune telecamere di videosorveglianza, installate negli appartamenti che avevano trafugato, che non hanno lasciato scampo ai malviventi prontamente identificati e fermati.

Nel colpo messo a segno i ladri avevano asportato attrezzatura da lavoro tra cui motoseghe, caricabatterie e altri strumenti, tutti rinvenuti e riconsegnati ai legittimi proprietari.

Dopo l’arresto e l’applicazione della misura degli arresti domiciliari, per i due questa mattina sono scattate nuovamente le manette e questa volta dovranno espiare la condanna a 1 anno e 10 mesi di reclusione presso la casa circondariale di Cassino e il pagamento di una multa pari a 600,00 €.

Giunge così alle battute finali la vicenda criminale di questi due uomini che, nonostante fossero sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, hanno continuato ad alimentare la cronaca locale. Infatti, i militari della Tenenza di Gaeta, proprio in uno dei frequenti controlli per la verifica del rispetto delle prescrizioni imposte ai detenuti presso le proprie abitazioni, avevano rinvenuto una modica quantità di sostanza stupefacente all’interno dell’abitazione di S.F., a seguito del quale era stata inoltrata la prevista segnalazione amministrativa alla Prefettura.