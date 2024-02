Gira a bordo di un’auto con targa rubata, arrestato 44enne

Nella mattinata del 17 febbraio c.a. a Terracina (LT), i Carabinieri del N.O.R. – Aliquota Radiomobile, hanno tratto in arresto nella flagranza dei reati di falsa attestazione a un pubblico ufficiale sull’identità e riciclaggio, un cittadino classe 80 residente a Terracina (LT).

Il predetto mentre era alla guida di un’autovettura, veniva fermato per un controllo fornendo false generalità agli operanti.

I militari da riscontri in banca dati, hanno appurato che la targa esposta su detta autovettura risultava denunciata come oggetto di furto ed abbinata ad altro veicolo.

Il veicolo invece, da ulteriori controlli è risultata intestata a un cittadino brasiliano classe 60 residente anch’egli a Terracina (LT).

Veniva effettuato un controllo all’interno dell’abitacolo dove sono stati rinvenuti la polizza assicurativa del veicolo e una carta di identità del 64enne.