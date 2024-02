Ruba cosmetici, giovane denunciato per furto aggravato

Nel corso della mattinata del 16 febbraio a Latina, i Carabinieri della locale dipendente N.O.R. – Sezione radiomobile, deferivano stato di libertà un cittadino classe 2004 residente a Latina per tentato furto aggravato.

Il predetto veniva sorpreso ad asportare prodotti cosmetici da un’attività posta all’interno di un centro commerciale di Latina per un valore complessivo di euro 47,89.

La refurtiva, una volta recuperate, veniva restituita ai leggittimi proprietari-