Nel pomeriggio del 25 marzo c.a. a Terracina (LT), i Carabinieri della locale Stazione, intervenivano su richiesta del 112 per un incendio sviluppato in un magazzino adibito a rimessa agricola in stato di abbandono.

Le fiamme che hanno completamente distrutto il manufatto, sono state domate dai Vigili del Fuoco di Terracina prontamente intervenuti.