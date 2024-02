Incidente sull’Appia, denunciata conducente ubriaca

Nel corso della giornata del 27 febbraio c.a. a Latina, i Carabinieri del dipendente N.O.R. -Sezione radiomobile- intervenivano lungo la via Appia per un sinistro stradale.

Nella fattispecie, una cittadina bielorussa classe 90 residente a Sabaudia (LT), ma di fatto domiciliata a Pontinia (LT), mentre era alla guida del proprio veicolo, invadeva la corsia di marcia opposta scontrandosi frontalmente con un’autovettura condotta da un cittadino classe 79 residente a Priverno (LT).

I militari operanti, appuravano che la 34enne era alla guida del mezzo in stato di ebrezza alcolica con un tasso alcolemico pari a 2,03 g/l e pertanto procedevano al sequestro del veicolo e al deferimento in stato di libertà della conducente.