Latina, rinvenuto cadavere vicino alle autolinee

Nella giornata odierna a Latina, i Carabinieri della locale Stazione, sono intervenuti poiché in una zona adiacente le autolinee, è stato rinvenuto cadavere il corpo di un cittadino classe 82, tossicodipendente.

Giunti sul posto, i militari operanti hanno effettuato i rilievi del caso per poi procedere alla rimozione del cadavere e sottoposto a sequestro per consentire gli accertamenti medico legali.