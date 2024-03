Scontro tra auto e moto, centauro elitrasportato a Roma

Nella mattinata del 17 marzo c.a. a Lenola (LT) in località Valle Bernardo, si è verificato un sinistro stradale tra un’autovettura e un motociclo condotti rispettivamente da un cittadino classe 58 residente a Lenola (LT) e un cittadino classe 95 residente a Carpineto Romano (LT) con una passeggera, una cittadina classe 97.

Il motociclo arrivato all’incrocio, nello svoltare, urtava l’autovettura con direzione di marcia opposta alla moto.

nell’occorso sono rimasti feriti, il conducente della moto, che è stato elitrasportato presso un Ospedale di Roma in codice rosso e la passeggera, trasportata presso il nosocomio di Formia (LT) non in codice rosso, non in pericolo di vita.

Giunti sul posto i Carabinieri della locale Stazione per i rilevamenti planimetrici e fotografici.