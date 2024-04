Formia, arrestato 22enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

Nella giornata del Durante la giornata del 6 aprile c.a. a Formia (LT), i Carabinieri del dipendente N.O.R.M. di Formia (LT) nell’ambito delle attività riferite al controllo del territorio, in particolare rivolte anche alla prevenzione e contrasto delle violazioni in materia di stupefacenti, traevano in arresto in flagranza di reato, per il delitto di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un cittadino classe 2002, residente nel Comune di Formia (LT).

I militari operanti a seguito di un controllo su strada eseguito nei confronti del giovane, avuto sentore che il medesimo potesse occultare della droga sulla sua persona, procedevano ad effettuare a suo carico una perquisizione personale ottenendo riscontro positivo.

Successivamente gli operanti, eseguiti i previsti accertamenti, con l’ausilio del personale della Sezione Operativa Carabinieri di Formia, si recavano presso un B&B della zona – che il giovane stava occupando da alcuni giorni – nonché presso la sua abitazione, rinvenendo in entrambi i casi ulteriore sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso complessivo di circa 100 grammi, abilmente occultata dal medesimo. Avuto riguardo alla quantità e alle specifiche modalità di presentazione della sostanza, che davano modo di riscontrare che la detenzione non fosse finalizzata ad un uso esclusivamente personale, il responsabile dei fatti veniva dichiarato in arresto e messo a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.