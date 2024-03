Incidente stradale a SS. Cosma e Damiano: auto si ribalta, ci sono feriti

Nel corso della mattinata odierna, nel Comune di SS. Cosma e Damiano, alla rotatoria Cerri Aprano, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Castelforte intervenuti immediatamente, si è verificato un incidente stradale in cui sono rimaste coinvolte due autovetture, una delle quali si è ribaltata.

Gli occupanti dei due veicoli sono stati trasportati da personale sanitario del 118, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile “Dono Svizzero” di Formia” per le cure occorrenti.

E’ stato necessario l’intervento anche di un’unita dei Vigili del Fuoco. Accertamenti in corso da parte dei militari dell’Arma di Castelforte che hanno effettuato i rilievi dell’incidente.