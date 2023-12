Nella serata dell’ 11 dicembre c.a. a Latina, i Carabinieri della locale Stazione, deferivano in stato di libertà per i reati di furto aggravato e detenzione e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere, un cittadino Ucraino con precedenti di Polizia, sorpreso ad asportare materiale vario da un’attività commerciale alimentare per un valor complessivo di euro 21,55. Lo stesso a seguito di perquisizione personale, veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico.

