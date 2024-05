Si introduce in una scuola e ruba dal distributore automatico, denunciato

In data 20 maggio c.a. a Priverno (LT), i Carabinieri della locale Stazione in collaborazione con la Stazione Carabinieri di Sonnino (LT), a conclusione di accertamenti scaturiti da analisi dei sistemi di videosorveglianza interna di un ’istituto sito in Priverno (LT), hanno deferito in stato di libertà, per il reato di furto aggravato, un cittadino classe 89 residente a Roccasecca dei Volsci (LT).

Il predetto alle ore 07:20 del 19 maggio c.a., dopo aver forzato la porta d’ingresso laterale, si è introdotto all’interno del predetto istituto scolastico asportando dal distributore la somma contante di euro 30,00.