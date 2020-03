Coronavirus, consulenza legale gratuita per gli imprenditori

Consulenza gratuita per gli imprenditori, nell’attuale situazione di grave emergenza sanitaria ed economica legata alla diffusione del Virus Covid-19. E’ l’iniziativa dello Studio Legale Redivo, con sede a Formia, da sempre particolarmente attento alle esigenze delle realtà imprenditoriali.

“Il mio studio legale si rivolge molto alle aziende ed al settore del sovraindebitamento. In questo momento difficile mi sento in dovere di dare il mio piccolo contributo ed aiutare gli imprenditori, offendo la mia consulenza gratuita, per orientarsi nell’attuale confusione causata dall’emergenza Coronavirus e dalle numerose misure d’urgenza attuate dal Governo“. Così l’avvocato Bruno Redivo, titolare dell’omonimo studio legale.

Per informazioni: www.studiolegaleredivo.com