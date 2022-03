Furto e resistenza, scarcerati i tre giovani

Tutti liberi i ragazzi arrestati dai Carabinieri di Minturno e temporaneamente sottoposti alla misura degli arresti domiciliari per furto in abitazione, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. I tre giovani, infatti, difesi dagli avvocati Pasquale Cardillo Cupo e Mariargentina Ruggiero, sono comparsi davanti al Giudice Monocratico del Tribunale di Cassino, Dott. Gioia, negando fortemente gli addebiti e riferendo al Magistrato come al momento del fermo si trovassero in realtà in tutt’altro luogo rispetto a quello dove sarebbe stato perpetrato il furto contestato.

Il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha accolto le richieste della difesa ed ha scarcerato tutti e tre i giovani, sottoponendoli all’obbligo di presentazione alla PG.

L’udienza è stata così aggiornata al prossimo 28 Marzo.